随着中东紧张局势持续升级——美伊冲突加剧、霍尔木兹海峡面临威胁——中国为进口伊朗石油搭建的隐秘金融基础设施，再度引发关注。这一绕开美元的支付与资产循环体系，不仅帮助伊朗维持了石油出口（中国目前吸纳了伊朗超过八成海运原油），也稳步推进了北京的去美元化战略。

本期快讯基于多方可靠信息及近期地缘政治动态，拆解从结算到黄金转换的完整机制链条。

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1. 核心结算通道：昆仑银行

昆仑银行，一家由中国石油天然气集团公司（中石油）控股的中小型商业银行，已成为中伊石油贸易结算的主渠道。

· 核心作用：处理超过90%的中伊石油交易，全部以人民币结算，完全绕开美元体系。

· 规避制裁：昆仑银行针对伊朗业务建立了一套封闭的人民币结算循环，与SWIFT系统完全隔离。美国早在2012年就对其施加制裁，切断了其美元清算通道，这反而使该行成为高风险、非美元贸易的理想结算工具。

· 运作方式：伊朗原油常通过“暗池船队”（关闭AIS信号）伪装成马来西亚来源运抵中国。中国买家（多为独立民营“茶壶”炼厂）通过昆仑银行以人民币支付，伊朗则在昆仑银行获得人民币账户额度。

· “资金沉淀”现象：受制裁限制，这部分人民币既难以兑换成美元，也无法自由汇出伊朗。伊朗虽用部分资金进口中国商品（机械、电子产品、基建等），但大量盈余长期以“未来交付中国商品的义务”形式沉淀在昆仑银行的伊朗账户中，实质上形成了封闭运行的人民币余额。

这一循环让中国能以低于市场价的价格进口伊朗原油（通常每桶比基准价便宜8–10美元以上），而伊朗则在被制裁的困境中保住了出口收入。2025年，中国从伊朗日均进口原油约138万桶，占其海运进口总量的13.4%。

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2. 资金出口：上海黄金交易所的整合

盘活沉淀人民币的关键，在于全球最大的实物黄金交易平台——上海黄金交易所。

· 人民币转黄金：伊朗（或其关联实体）可将积累的人民币通过上海黄金交易所购入实物黄金。该交易所强调实物交割，买方可以从指定金库提取纯度达99.99%以上的金条。

· 通过境内账户实现低可识别度操作：为了降低被关注和制裁的风险，这些购买往往通过上海黄金交易所的“国内主板”账户进行，而非专为境外参与者设立的“国际板”。国内账户原本主要服务境内机构，隐蔽性更高——可以通过中国境内中介或关联方间接操作，避免直接以境外实体的身份登记，从而进一步隐藏资金与石油收入的关联。

· 国际板作为补充：境外参与者也可以通过国际板（SGEI）进行人民币计价的黄金交易。近年来，随着香港等地离岸金库的布局以及共同托管安排的讨论，未来受制裁实体在黄金存储和流转上可能有更多灵活选项。

· 战略价值：将“沉淀”的人民币转化为便于携带、抗制裁的硬资产。即伊朗卖油 → 收入人民币 → 购买上海黄金交易所的黄金（常通过境内渠道隐蔽操作）→ 持有或运回黄金作为储备或避险资产。这条路径为伊朗提供了除进口中国商品之外的新选择，增加了其资金运用的灵活性。

· 更广泛影响：这一机制强化了人民币国际化（借助“上海金”定价基准），也契合中国推动人民币在大宗商品贸易中使用的目标。在金砖国家及海湾合作委员会框架下，通过提供可靠、可兑换黄金的“出口”，有利于鼓励石油出口国接受人民币结算。

分析人士认为，如果将伊朗及海湾国家的美元石油贸易与离岸黄金托管安排相结合，在中东局势紧张的背景下，可以构建起“石油人民币—石油黄金”的转换路径。

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3. 地缘政治背景与2026年3月最新动态

当前油价在地缘冲突中波动于70–100美元/桶区间。

· 据伊朗官员及多方报道，伊朗正与多国商讨，以采用人民币计价石油为条件，换取霍尔木兹海峡通行保障。

· 此举直指石油美元的主导地位，考虑到全球约20%的原油运输需经过霍尔木兹海峡，其战略意义不言而喻。

· 中国也在持续增加黄金储备（截至2025年底约2306吨），并积极推动人民币能源定价（如可兑换黄金的原油期货），进一步巩固了这一体系的根基。

这一机制的韧性较强：昆仑银行本就游离于美元体系之外，西方进一步制裁的施压空间有限；上海黄金交易所则提供了稳定的资金循环通道，尤其是通过境内账户的隐蔽操作，增加了系统的抗干扰能力。

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总结

中伊之间“人民币结算—石油交易—黄金转换”的循环——通过昆仑银行完成资金清算，再经由上海黄金交易所（常以境内账户形式隐蔽操作）转化为黄金——形成了一套在制裁背景下切实运行的去美元化能源贸易模式。这套模式为中国带来了价格优惠的石油，为伊朗保住了关键的出口收入，并通过实物资产的流动，逐步对美元霸权形成实质性削弱。

随着中东局势不断演变，人民币与黄金联动机制是否会进一步制度化，值得持续关注。这并非理论推演，而是一个正在运转并不断扩展的现实。

敬请留意能源与金融交汇领域的最新动向。

Eric Yeung

香港

2026年3月23日