本文不构成投资建议

2026年4月29日（2026年5月9日更新）

多伦多讯——初级勘探公司Hercules Metals Corp.（TSX-V：BIG）在其100%持有的爱达荷州西部Hercules项目上持续积聚势头。该项目拥有一套2023年发现的隐伏斑岩铜矿系统，位于一个历史开采的浅成低温热液银-铅-锌矿区之下，矿化带延伸超过5.5公里。

在近期Goldfinger Capital访谈中，首席执行官Chris Paul重点介绍了2026年3月30日钻探结果及正在进行的2026年勘探进展。在Leviathan斑岩靶区，钻孔HER-25-18交出了迄今最长的矿化区间：670米@ 0.45%铜、4.0 g/t银及95 ppm钼，其中包括213米@ 0.67%铜、10.2 g/t银及128 ppm钼。该矿化段约自地表下150米处开始，且在深度方向仍保持开放。

斑岩铜矿：中等至良好品位，伴随高品位富集带的大型低品位块状矿化系统

铜矿系统是当前的核心亮点。Leviathan等斑岩型矿床通常被归类为低品位、大吨位、适合大规模开采的矿床。然而，Hercules的钻探结果显示，该矿床具备本类型中中等至良好的品位，并存在显著的高品位富集区。

主要成果包括：

• 发现孔：185米@ 0.84% Cu（含45米@ 1.94% Cu），并伴生钼和银。

• 其他区间：420米@ 0.60% Cu（含113米@ 1.38% Cu），以及上部超过1% Cu的高品位段。

• 独立Big Cut靶区存在额外高品位夕卡岩潜力，历史岩屑样品最高达21% Cu。

矿化主要为原生硫化物矿石（斑铜矿、辉铜矿、黄铜矿），赋存于典型的斑岩环境中，沿走向和倾向上具有良好连续性。系统仍保持开放，地球物理数据表明深部可能存在更高品位的钾化核心。

值得注意的是，Hercules不计划采用硫酸堆浸/SX-EW工艺提取铜。主要铜资源为硫化物矿石，适合常规浮选工艺。初步选冶测试已显示铜回收率约87%，锁循环测试预计接近90%。这将产出可销售的铜精矿，供冶炼和精炼——这是大多数斑岩硫化物矿床的标准流程。地表虽存在氧化淋滤帽，但主要与历史银矿化相关。

因此，目前霍尔木兹海峡的供应中断（已严重限制全球硫磺和硫酸供应，导致成本上升并影响全球酸浸铜镍项目）不会对Hercules的开发计划造成影响。

双金属吸引力：斑岩铜矿与浅成低温热液银矿

银作为副产品在斑岩带（通常4–10 g/t）提供重要价值，同时在上部层位构成独立的浅成低温热液银矿项目。公司于2022年收购该项目时最初聚焦银矿。该物业曾有1960至1980年代的高品位Ag-Pb-Zn历史开采及浅钻记录，近期工作重新激活并扩大了这一潜力。

2025年12月，公司宣布在Southern Flats区域发现一个重要的浅成低温热液银-铅-锌中心——可能为项目上规模最大的银矿中心，也是1980年代以来的首个新银发现。

钻孔HER-25-06的关键区间包括10.7米@ 257.2 g/t银、2.18%铅、4.62%锌（银当量420.5 g/t），包含于更宽的119.9米@ 31.2 g/t银、0.29%铅、0.86%锌（银当量59.7 g/t）之中。相距超过一公里的多个钻孔确认了向南的重大延伸，多孔下部还发现额外高品位银矿化。

该浅成低温热液矿化叠加于斑岩靶区之上，形成叠加矿化系统，具有矿区规模潜力。公司计划将斑岩铜矿和浅成低温热液银矿化一并纳入首个NI 43-101资源估算，使Hercules成为美国顶级司法管辖区内多元化的关键金属故事。

扩大勘探范围

Hercules正在执行2026年2万至3万米的钻探计划，目前首期12,500米已启动。钻探重点测试Leviathan趋势及Southern Flats、Pegasus、Hook和底盘带等新靶区，基于近期激电（IP）和大地电磁（MT）测量确认的吻合异常。该项目位于私有土地上，已获得地表权利；公司近期通过租赁期权新增1,473英亩土地。

财务状况支持积极推进

Hercules在其发展阶段保持稳健的资产负债表。截至2025年末，公司持有约1,500万加元现金及短期投资，营运资金充足且债务极低。此前融资进一步强化了这一地位，支持2026年钻探计划初期阶段。

注：2026年5月初（原发布日期之后），公司宣布并扩大了包销交易融资及同步私募，总金额增至约3,150万加元。增强后的资产负债表将进一步支持正在进行的钻探计划及一般营运资金需求。

公司历史年度现金消耗率约为1,800万加元，这是积极推进重大发现的初级勘探公司的典型水平。在铜市积极情绪及良好钻探结果助力融资的情况下，Hercules具备良好条件维持发展势头，同时管理初级勘探常见的股权稀释风险。公司已采用更快的化验周转流程，以保持新闻流。

展望与风险

Hercules在极具吸引力的双商品背景下高效执行。厚大铜矿区间兼具中等至良好品位与高品位带、新发现的高品位银矿化，以及去风险化的地球物理靶区，使其在早期美国斑岩项目中脱颖而出。通往首个资源估算的清晰路径已经显现——得益于常规浮选选冶工艺及不受全球硫酸供应问题影响——尽管最终成功仍取决于进一步确认连续性、品位、吨位、选冶及经济性。

投资者应关注正在进行中的钻探项目的后续化验结果。与所有初级勘探公司一样，Hercules具有较高风险和波动性，但对关注关键矿产领域的投资者而言，具备显著的上行潜力。

资料来源

• Hercules Metals Corp.官网及新闻稿：herculesmetals.com

• 2026年3月30日钻探结果（HER-25-18）：Newsfile / 公司公告

• 2025年12月Southern Flats发现（HER-25-06）：Newsfile公告（2025年12月22日）

• 2026年5月6日包销融资增至3,150万加元：GlobeNewswire公告

• 历史钻孔、选冶及项目详情：公司企业演示及2025–2026年前期Newsfile公告

• 其他背景：Junior Mining Network、Yahoo Finance及相关报道

所有技术数据均直接来源于Hercules Metals的官方披露。建议读者查阅公司官网或SEDAR+上的原始新闻稿，以获取完整细节及合格人士声明。

本文不构成投资建议